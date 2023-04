Nevado del Ruiz: ¿Cuánto tiempo se requiere para detectar una erupción en el volcán?

Con la información de ese sistema de monitoreo se podría emitir una alerta a todos los organismos, administraciones municipales y departamentales que tienen competencia en el monitoreo de la actividad del cráter para ejecutar un plan de emergencias.

Así lo detalló John Makario Londoño, director de Geoamenazas del SGC, quien llamó la atención sobre que el sistema está listo para enviar las alarmas que sean necesarias si se identifica una nueva dinámica inusual en el volcán.

“Hay una probabilidad de erupción en días o semanas, pero no es inminente. Aunque hay la probabilidad, no necesariamente tiene que ocurrir esa erupción. Eso quiere decir que no se puede bajar la guardia, el volcán sigue muy inestable”, sostuvo Makario.