En la grabación se ve a tres policías intentando detener a un hombre que a su vez se defiende de los uniformados. Mientras tanto, un grupo de personas que graba le dicen al hombre que no ponga resistencia. Una de ellas, al parecer, fue agredida por uno de los patrulleros con un gas en el rostro.

Agregó que la acción ocurrió cuando uno de los uniformados le pidió al joven que se acercara, “pero acá a los jóvenes les da miedo de la Policía, le dijo que no y entonces salió a correr”. Fue ahí cuando se generó el presunto abuso de autoridad.

Otra acción del video que ha generado rechazo es como el policía también posa para una foto con el dedo pulgar hacía arriba.

William Yeffer Vivas, personero de Medellín, fue una de las personas que compartió la imagen en redes sociales rechazando la acción de los uniformados.

“No se el motivo de la captura, no se que falta haya cometido (toda falta merece un reproche); lo que me queda claro con esta imagen, es que así no es, nos falta empatía”, escribió el personero.