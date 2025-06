Encontraron restos forenses de posibles víctimas de desaparición en uno de los criaderos de ganado más grandes del Cesar

La hacienda Bethania fue identificada como un lugar de interés para la búsqueda, a partir de la investigación humanitaria y extrajudicial desarrollada por el Grupo Interno de Trabajo del Magdalena de la Unidad de Búsqueda. En este sitio se formularon hipótesis sobre la posible localización de personas desaparecidas, que hoy se confirman con los hallazgos forenses.

LA UBPD ha argumentado la urgencia de la intervención forense ante el posible riesgo de pérdida de cuerpos presuntamente inhumados en la hacienda. Por eso, la medida cautelar constituye un hito en el trabajo de articulación y colaboración entre las referidas entidades del Sistema Integral de Paz, dado que se trata de la primera vez que la UBPD solicita a la JEP una medida cautelar para el ingreso a un predio privado.

Luego de las intervenciones forenses en el terreno, se identificaron diversos hallazgos, entre ellos partes de prendas de vestir masculinas y femeninas, así como fragmentos óseos que, tras ser analizados mediante técnicas histológicas, fueron confirmados como de origen humano.

La JEP compulsó copias a la Fiscalía contra posibles terceros civiles responsables: Luis Alberto Restrepo Gutiérrez, Alfonso Macías, José Mattos, Carlos Mattos y Wilson Ramírez.

Restrepo participó ya como testigo en una audiencia ante la JEP, en la que aseguró que fue un perseguido tanto por la guerrilla, como por los grupos paramilitares y que por varios años debió permanecer desplazado en Barranquilla, mientras que su finca fue destruida y varios de sus familiares fueron secuestrados y desaparecidos.

José del Carmen Gelvez –un exparamilitar que es conocido con el alias de “El Canoso”– vinculó en mayo del año pasado a Carlos Mattos, empresario (ahora preso) con el asesinato de tres indígenas del pueblo Arhuaco en 1990. Lo hizo durante una diligencia ente la JEP.

Las víctimas son los mamos arhuacos Ángel María Torres Arroyo, Luis Napoleón Torres Crespo y Antonio Hugues Chaparro.

“¿Si hoy me pregunta si él tuvo que ver en eso? Sí, él tuvo que ver porque no hay de otra manera. Los paramilitares no tenían razones para asesinar a los señores indígenas por razones propias del paramilitarismo”, había dicho el exparamilitar.

El expara relató que en cercanías a la Sierra Nevada había una complicidad entre la Fuerza Pública, algunos empresarios y paramilitares. Relató que agentes oficiales, incluso, entregaban informes de inteligencia donde calificaban a muchas víctimas de colaboradores de la guerrilla por el hecho de pertenecer a partidos como la UP y Juventudes comunistas.