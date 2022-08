¿Va a seguir en la política?

“He hecho en política todo lo que ha sido posible para lograr servirle a Colombia. Siento que el servicio es buscar sacar adelante al país y esto es un asunto de valores y no del poder. Eso se puede hacer también desde el sector privado y en otros escenarios”.

¿Cuál es su plan para el 8 de agosto?

“Mi plan más importante es recuperar familia y paz interior. Han sido 4 años intensos de mucho trabajo. Es tiempo de tomar un aire, pensar, reflexionar, descansar y ya vendrá el momento de definir nuevos cursos de acción. La diferencia acá es que jamás he usado un cargo de poder para buscar escenarios futuros para mí”.

¿Su imagen como funcionaria pública se vio afectada por los casos en los que estuvo mencionado su esposo?

“Aquí lo que el país ha visto es la manera más sucia y canalla de tratar de destruir políticamente a alguien. Mi esposo no está involucrado en nada porque alguien esté involucrado, no hay ningún proceso por el caso de San Andrés, sino un periodista que buscando popularidad dijo que había vendido una playa privada. No se ha vendido una playa, hicieron un proyecto hotelero con otros inversionistas en el que mi esposo y su compañía constructora tienen una proporción muy pequeña”.

¿También considera que el caso de “Memo” fantasma es un plan en su contra?

“Absolutamente. En el caso de ese señor lo único que tengo claro es que hace 17 años no había un alias cuando ellos adquirieron ese inmueble para construir un edificio. Sobre ese lote y sus propietarios no había ningún tipo de duda jurídica. Por estar en la Vicepresidencia me abstuve de hacer demandas y presentar procesos legales porque no quería que se interpretara como que estaba utilizando mi cargo para hacer acciones judiciales”.