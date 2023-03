Verónica Alcocer, la primera dama rockera que se abrazó con los integrantes de Def Leppard

La primera dama Verónica Alcocer asistió al concierto de la banda británica Def Leppard, que estuvo en Bogotá por su gira ‘The World Tour’, el pasado 25 de febrero.

La legendaria banda estaba siendo esperada por fans que querían verla en vivo desde hace 25 años. En Colombia fue el tercer concierto de su gira mundial.

Lea aquí: Todo está listo para “Un mundo distinto”: horarios y hoja de ruta para el Estéreo Picnic

El evento se realizó en el Parque Simón Bolívar y tuvo cientos de asistentes como se puede ver en el video documental DEF LEPPARD - Behind The World Tour - Episode 2: COLOMBIA & PERU “There will be rock!” que está haciendo la banda durante su gira.

En el mismo video es donde resalta la presencia de Verónica Alcocer, quien al parecer es fanática de los artistas. En las imágenes se le ve vestida de negro, con un look muy rockero y resalta su sonrisa, que refleja la emoción al momento de ver a los integrantes de Def Leppard.