Usted está rodeado de números, vea por qué

ANÁLISIS

Cifras y decisiones: retos de grandes datos

Santiago arango

Posdoctor y profesor de la U. Nacional

Muchas decisiones se toman según la intuición o modelos mentales y hemos usado datos para tener decisiones informadas. La estadística y los análisis tradicionales han sido soporte de esto. Las nuevas tecnologías, sobretodo el internet (que tenemos en los celulares), crean más y más datos de prácticamente todo lo que hacemos, por lo cual ahora hablamos de “grandes datos” (Big Data). El análisis de esta nueva dimensión nos permite ver cosas que a veces no podemos, formulando relaciones a veces sin explicaciones teóricas. Un caso es Google Flu Trends para detectar la influenza de manera temprana. Esto lo hacen mediante el análisis de la información que entran millones de usuarios en los motores de búsqueda, estimar el nivel de actividad de la enfermerdad en las regiones, y ha mostrado ser consistente con los sistemas de información de las autoridades. Este tipo de análisis se ha hecho desde el descubrimiento del cólera en las calles de Londres en 1850 o la fiebre tifoidea en 1906. La cantidad de información está en todos los ámbitos: transporte, energía, clima, consumo, medicina, etc., y los retos y oportunidades de cómo usarla para mejorar el bienestar abundan. Sin embargo, tener más datos no quiere decir que hay más comprensión de los fenómenos. Hay problemas de racionamiento científico que pueden llevar a conclusiones erróneas o la información puede no llevar a nada concluyente. Por ejemplo, tenemos sesgo de confirmación, esto es buscar evidencia de lo que se quiere probar ignorando la evidencia que muestra lo contrario. La deliberación y el pensamiento crítico debe estar siempre presente para mejor comprensión de los sistemas de los cuales somos parte y sobre los cuales tomamos decisiones.