“No he recibido dinero de Aída ni de nadie”: Uribe responde a señalamientos de Merlano

El expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió a las acusaciones que hizo Aída Merlano ante la Corte Suprema de Justicia. Negó cualquier vínculo con la política señalada de tener un entramado para la compra de votos en el Caribe.

“Se me acusa de recibir dineros de Aída Merlano. Quiero decirles que nuestra política ha sido en la calle, con la comunidad, con trabajo y no con dinero. Nuestras campañas no han necesitado mucho dinero, han sido austeras”, fue lo que le escucharon a Uribe Vélez los asistentes a un evento político en Pitalito, Huila.

La respuesta del líder del Centro Democrático corresponde a una réplica por la aparición suya -y de otros miembros de su partido como Óscar Iván Zuluaga y el presidente Iván Duque- en una lista de 19 personas que habrían financiado de manera ilegal sus aspiraciones a cargos de elección popular.