Colombia ajusta un mes sin ministro de Salud, ¿quiénes suenan?

Colombia ajustó un mes y dos días sin ministro de Salud en propiedad, mientras que el sonajero político se inclina en que la puja por este nombramiento está entre tres partidos políticos: Cambio Radical, La U y el Partido Conservador, que en aras de impulsar las iniciativas del gobierno, busca representatividad ministerial.

Desde Cambio Radical impulsan a Alexander Moscoso, actual secretario de Salud de Barranquilla y cuota política de la Casa Char en Barranquilla. La U no se ha quedado atrás y está impulsando a la exgobernadora del Valle Dilian Francisca Toro; mientras que los conservadores impulsan a Gilberto Quinche, gerente General del Grupo Empresarial Coomeva y expresidente del Instituto de Seguros Sociales.

El 26 de diciembre del año pasado, el presidente Iván Duque dio a conocer que luego de una conversación con el entonces ministro, Juan Pablo Uribe, este dejaría la cartera, la cual había asumido con el inicio del gobierno, el 7 de agosto de 2018.

Desde ese momento, el presidente designó al viceministro Iván Darío González como ministro encargado y este ha estado al frente del Ministerio desde ese día. En su gestión durante este mes, se pueden nombras las visitas que ha hecho a zonas del país para revisar cómo avanza la atención en salud.

Sin embargo, la duda que se tiene en el sector es por qué no se nombra en propiedad a un funcionario, dada la relevancia del Ministerio de Salud, despacho que cuenta con un presupuesto de 31,8 billones de pesos.

Augusto Galán, director del Observatorio Así vamos en Salud, plantea que es necesario que se tenga un funcionario en propiedad para que “se defina una línea de trabajo”; no obstante, añade que González conoce el sector, es un profesional técnico y que también estuvo cerca al ministro Uribe en el trabajo que se ha realizado en este gobierno, pero menciona que “no entiende ese mensaje, si es un exceso de prudencia y de preocupación por el sector o todo lo contrario”.

No obstante, el exministro de Salud Jaime Arias tiene una visión diferente, al señalar que “González ha acompañado al doctor Uribe y en varias ocasiones quedó en encargo. Conoce el sector y tiene toda la capacidad para el manejo de la problemática”.

Además, Arias precisa que “los encargos pueden ser muy buenos” y zanja las dudas al señalar que “no veo ninguna premura en designar a un ministro en propiedad”.

Para el analista político Carlos Arias, este panorama en el Ministerio de Salud permite interpretar que “el Gobierno no ha logrado consolidar las alianzas necesarias para afrontar la próxima legislatura y por tal razón no ha definido qué partido y líder político estaría en la capacidad de generar la contraprestación que se requiere para seguir avanzando en su agenda, por tal razón no se ha decidido en quién debe ser el ministro (a) de Salud”.