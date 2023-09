Aunque se conocía que Santander Lopesierra Gutiérrez contaba con una inhabilidad para ejercer un cargo público en caso de obtenerlo, al parecer el Movimiento Alternativo Independiente, no tenía conocimiento de ello, y por eso se le respetaron sus derechos, que se basan, en que no pueden perder la posibilidad de que alguien los represente para la Alcaldía.

“Las inscripciones se cerraron ordinariamente el 29 de julio, pero para efectos de inhabilidades sobrevinientes, el Consejo Nacional Electoral dejó abierta la ventana para que los partidos no se quedaran sin representación una vez se diera la posible inhabilidad de alguno de estos candidatos; entonces, tienen la posibilidad de nombrar a una persona en reemplazo” , afirmó el abogado Pérez en la emisora.

No obstante, la revocatoria también puede operar de oficio.

“En caso de que se revoque la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad, sobreviniente o evidenciada posteriormente, esta se puede modificar hasta un (1) mes antes de las votaciones”, detalla la normal oficial.

¿Qué quiere decir esto? Que hasta este viernes podían hacer el cambio, tras conocerse la situación de Lopesierra padre, por lo que es válida la inscripción del hijo del exnarco a la Alcaldía.

También le puede interesar: Santander Lopesierra, el “Hombre Marlboro”, desafía al CNE y seguirá en campaña: “No me voy a someter”

“Las firmas que avalaron su candidatura o el partido que avaló su candidatura es un partido que no tiene ningún inconveniente. No tiene inhabilidad. Entonces, el partido no puede perder la posibilidad de tener una persona que lo represente, y eso lo protege la Constitución, en este caso”, concluyó el abogado Janer Pérez a Blu Radio.