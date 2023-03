Testigos en Odebrecht denuncian supuesta persecución de la Fiscalía

“El escenario no puede ser más grave. Esto no es normal, es la primera vez que sucede en mi carrera”, expresó el togado.

Frente a la arremetida del togado, el delegado de la Fiscalía, Juan Delgado, dijo que no tenía conocimiento de nada. “Que los testigos estén intimidados seguramente puede pasar por la situación que se presenta”, explicó, indicando que Odebrecht tenía una modalidad de reclutamiento de funcionarios para enlodarlos con favores y pagos, pero aclaró que no se refería a los nuevos imputados.

Lo cierto es que para el juez Arévalo, el ente acusador busca afectar y frenar el proceso judicial, razón por la cual se despachó contra el fiscal del caso. “Me parece un precedente nefasto hasta para la libertad que tiene el juez de decidir sobre este caso. ¿Acaso me están enviando un mensaje?, ¿me están diciendo que si absuelvo, entonces, seré objeto de investigación o que si condeno también?, ¿qué es lo que quiere la Fiscalía?”, señaló.

Por ahora, la defensa de Andrade espera que para las audiencias programadas para abril los testigos acepten declarar de manera libre, sin necesidad de acudir a órdenes de un juez. “El problema es que nuestro sistema le permite a la Fiscalía hacer este tipo de cosas, si quieren seguir llamando testigos después de las audiencias, lo van a hacer”, aseguró Salgado.



“Es una persecución de la Fiscalía”



¿A partir de qué momento inició todo esto?

En 2018 fui detenido irregularmente con medida de aseguramiento domiciliaria. Comenzaron a aparecer drones en la ventana y nos escuchaban. Contraté una firma de seguridad y encontraron aparatos al otro lado de la calle con los que podían escuchar a través de los vidrios. Son herramientas de alta tecnología a las que solo tiene acceso el Estado.

¿Por que decidió exiliarse en Estados Unidos?

Las cosas se pusieron más graves cuando tuve contacto con Jorge Enrique Pizano. La información que recibí es que mi seguridad estaba en peligro y regresé a Estados Unidos. Por eso estoy vivo. Estoy seguro y puedo participar libremente en el juicio.

¿Ha pensado en regresar?

Me encantaría, me sacrifiqué mucho. Pero si la Fiscalía quiere, me tendrán en juicio hasta la eternidad.