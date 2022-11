Jaime Alonso Sánchez, el funcionario de migración que quedó en evidencia luego de golpear con un puño y una patada a un viajero colombiano, fue suspendido provisionalmente de su cargo mientras avanza una investigación disciplinaria en su contra.

La decisión fue tomada por la Delegada para la Moralidad y Transparencia Pública de la Procuraduría, quien dio apertura a la investigación y adelantó que el funcionario de la Unidad Administrativa de Migración Colombia debía ser apartado del cargo mientras se esclarecen los hechos.

Así mismo, la Procuraduría citó a Juan Ramón Camarrillo, la posible víctima del caso, a declarar los hechos que quedaron registrados en video en el aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Del hecho se sabe que Camarillo aterrizó desde Río de Janeiro (Brasil) y en medio de demoras en el registro biométrico habrían empezado los insultos entre las partes.

“Yo dije: no vale la pena ponerme a pelear con este señor porque en todos los casos el negro siempre sale perdiendo. Yo estoy seguro, y esto lo firmo donde sea, que si soy yo quien le da un puñetazo a él, yo en este momento estaría en una URI, no tengo ninguna duda”, dijo Camarillo y añadió que en ese punto fue cuando recibió el puño y la patada del funcionario.

En contra del funcionario de Migración también se adelanta una investigación interna. El señalado agresor dijo que “explotó” luego de recibir tantos insultos.

“Yo no le dije negro, en ningún momento. Su color es nada para mí. No tengo problemas de racismo con nadie. Tengo amigos de color”, señaló Sánchez y agregó: “No sé qué me pasó. Soy un ser humano, tuve un momento difícil de sentirme tan agredido y reaccioné así. No soy una persona violenta”.