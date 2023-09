No es la primera vez que se adelanta un proceso disciplinario contra la jueza primera de garantías de Cúcuta. Actualmente es investigada por aparecer en una audiencia a finales de 2022 en ropa interior y fumando.

En su momento, la Comisión Seccional de Norte de Santander recibió una queja, adelantó el procedimiento y suspendió a Polanía, pero la Comisión Nacional, en febrero de este año, dijo que podía volver a su cargo, aunque la investigación continúa.

“Están diciendo muchas mentiras, porque el chico nunca se desnudó, no era estríper, llegó con su delantal, no se repartieron cajas con el logo de la Rama Judicial, eran unos waffles, estábamos entre personas adultas, yo no fui la que organizó el evento, yo no tenía conocimiento”, señaló Polanía en la W Radio.

Por este evento, el Consejo Seccional de la Judicatura pidió a sus funcionarios dar un uso adecuado a las zonas comunes y pedir autorización antes de realizar cualquier actividad de integración.

“Nos invitaron a una fiesta de Amor y Amistad, se llamaba fiesta de colores. Para entrar, cada juzgado tendría que hacer una entrada animada, no creo que sea un video de carácter sexual”, explicó Polanía.