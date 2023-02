“Mi relación con él es de amistad, no es mi novio (...) Mi vida personal se ha visto demasiado expuesta, son cosas que yo ni siquiera debería estar explicándole a la gente. Me han inventado todo tipo de chismes y calumnias”, se defendió Gómez en diálogo con la W Radio después de guardar silencio por más de 24 horas.

A este reclamo se sumó el de Juan José Yala, un joven que trabajó en la campaña de la ahora representante y quien alertó que, además de ser sometido a malos tratos, no le pagaron por su trabajo. “Fue una campaña llena de precarización y maltratos psicológicos (...) me pusieron a llevarles agua, arreglar sillas, comprarles algo de comer y hacer manualidades sin descanso. Todo sin ningún tipo de pago y con tratos que llegaban al punto de que era un inepto, un incapaz y que no servía para nada”, reveló el joven.

Frente a ello, la representante a la Cámara declaró que se trató de voluntarios de su campaña y que nunca les prometió un puesto o algún tipo de retribución económica. “Jamás le he prometido a nadie un puesto. Nunca he prometido nada de dinero. Yo nunca prometí nada (...) Me han llegado muchísimas peticiones de personas que dicen que por haber trabajado (conmigo) merecen un lugar (en mi UTL). Moralmente, a mí eso me contraria mucho. Yo no trabajo así. No creo en el clientelismo”.

La representante concluyó diciendo que, desde su llegada al Congreso, ha “sufrido muchísimo” y ha sido violentada políticamente. “Me han tratado muchísimo de bruta. Una mujer joven como yo, artista, les estorba. No hago política tradicional (...) me han inventado que yo me acosté con hombres por estar en la lista a la Cámara”.