“Se utilizaron recursos que debían estar disponibles para el riesgo de la población asegurada y se gastaron en otras cosas que no permite la ley. El monto es de 12 billones de pesos que provienen del erario público. Este enorme saqueo de las finanzas públicas es apoyado por algunas fuerzas poíiticas y sociales”, escribió en su cuenta de X.

Diferentes medios de comunicación publicaron este jueves que, de acuerdo con la Superintendencia de Salud, 20 de las 24 EPS que hay en Colombia no contaban con los recursos para cumplir con la reserva técnica a la que las obliga la ley. Decían también que según la entidad, el hueco de esa reserva sumaba $12,4 billones.

La diferencia en la información tiene que ver con que el gobierno decidió compartir los datos que no tenían en cuenta una variable llamada “impactos transitorios” , que deben, de acuerdo con la ley, tenerse en cuenta para cumplir con la reserva.

De acuerdo con los informes técnicos más recientes de la misma Superintendencia, que están disponibles para consulta en su sitio web, son 14 las EPS que incumplen con la reserva técnica y no 20 , y el hueco es de 5,5 billones y no de 12 . Cifras que de igual forma muestran que en este aspecto la mayoría de las entidades se rajan, pero que distan de las que compartió el gobierno.

Más de 600.000 personas han visto la publicación y 8.000 le han dado me gusta. El presidente también compartió desde su perfil la noticia y reposteó las críticas de otros usuarios.

De acuerdo con el comunicado de prensa, las EPS Sura, Salud Total, Comfachocó, Comfaoriente, Mutual Ser y EPS Familiar de Colombia estaban inclumpliendo la ley aunque según su mismo informe no lo hacen.

El informe no deja dudas en que no son cuatro, sino diez las EPS que están al día en sus reservas: “Si bien a través del Decreto 2702 de 2014, incorporado en el Decreto 780 de 2016 y modificaciones posteriores, se pretendía tener entidades sólidas en el componente financiero, este objetivo no se ha cumplido, pues a través de este análisis se observa que solo diez (10) EPS cumplen con el indicador del régimen de inversiones”, dice en el informe, que luego aclara que si se restan los impactos transitorios y tomando como base el 100% de requerimiento de reserva técnica solo cuatro EPS cumplirían con este indicador.

Sin embargo, nada de esta explicación o diferenciación apareció en el comunicado de prensa de la Supersalud, que aún no se ha pronunciado sobre los cuestionamientos a la información que divulgó.