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Video | Reapareció el imprudente Spark azul con nuevas y peligrosas maniobras en carreteras de Cundinamarca

El vehículo es recordado debido a que quien lo conducía intentó subirlo a un puente peatonal en Bogotá. Suma un antecedente de millonarias multas.

  • El spark azul recordado por intentar subirse a un puente peatonal reapareció en la vía a Silvania con peligrosas maniobras. Foto: @ColombiaOscura
    El spark azul recordado por intentar subirse a un puente peatonal reapareció en la vía a Silvania con peligrosas maniobras. Foto: @ColombiaOscura
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El Chevrolet Spark azul protagonista de un video donde su conductor intentó ascender a un puente peatonal reapareció en las carreteras de Cundinamarca con peligrosas maniobras que fueron grabadas por cámaras ciudadanas.

Su reaparición se dio durante el puente festivo anterior. Según las cámaras de otros vehículos, el conductor, en medio de un fuerte trancón, decidió en la vía a Silvania, Cundinamarca, salir de su carril e invadir la berma a alta velocidad para adelantar a otros vehículos.

En otro video se aprecia al automóvil transitando por un paso extremadamente estrecho entre la pared de la montaña y un bus de transporte público, pasando a escasa distancia del automotor de pasajeros.

Sin embargo, el detalle quizás más indignante es que las grabaciones muestran al carro aún con la cinta de inmovilización de patios, algo que al parecer confirmaría que había sido retirado recientemente de los depósitos oficiales.

Lea también: Video | Maniobra insólita en Bogotá: intentaron subir un carro por un puente peatonal

Al parecer, el conductor de este vehículo no aprende, pues en el mes de julio en la avenida calle 26 con carrera 68 quien manejaba este vehículo intentó ingresar y transitar con el automóvil por la rampa de acceso de un puente peatonal, una infraestructura reservada exclusivamente para transeúntes.

Ese día, para evitar fotomultas, los ocupantes cubrieron las placas del vehículo con un lienzo. Tras lo ocurrido, las autoridades rastrearon el vehículo y lo inmovilizaron el 30 de julio de 2026 en Cajicá, Cundinamarca.

En esa ocasión, el hombre identificado al volante fue identificado como Edward Fabián Figueredo Corredor. Además, ese vehículo tiene un historial de nueve comparendos y dos multas pendientes por un valor de $11.784.351.

Dentro de las faltas reportadas están la invasión de la infraestructura peatonal, circular con placas ocultas, transitar sobre bermas, desacato a las señales de tránsito, prestar servicio no autorizado, circular en zonas restringidas y evadir el pago de peajes en las salidas de Bogotá.

Siga leyendo: Apareció la dueña del carro que intentó subir un puente peatonal en Bogotá: lo había vendido, pero no hizo el traspaso

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Preguntas y respuestas

¿Cuánto debe el conductor del Spark azul en multas de tránsito?
El vehículo acumula nueve comparendos y dos multas pendientes por un valor de $11.784.351.
¿El Spark azul volvió a circular después de ser inmovilizado?
Sí. Durante el puente festivo anterior, el vehículo fue grabado realizando maniobras peligrosas en carreteras de Cundinamarca, como adelantar por la berma e intentar pasar por un espacio estrecho entre una montaña y un bus.
¿Qué infracciones de tránsito acumula el Spark azul?
Entre las faltas reportadas están ocultar las placas, invadir infraestructura peatonal, circular por bermas y zonas restringidas, desacatar señales de tránsito, prestar servicio no autorizado y evadir peajes.

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