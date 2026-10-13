Video | Reapareció el imprudente Spark azul con nuevas y peligrosas maniobras en carreteras de Cundinamarca

El Chevrolet Spark azul protagonista de un video donde su conductor intentó ascender a un puente peatonal reapareció en las carreteras de Cundinamarca con peligrosas maniobras que fueron grabadas por cámaras ciudadanas.

Su reaparición se dio durante el puente festivo anterior. Según las cámaras de otros vehículos, el conductor, en medio de un fuerte trancón, decidió en la vía a Silvania, Cundinamarca, salir de su carril e invadir la berma a alta velocidad para adelantar a otros vehículos.

En otro video se aprecia al automóvil transitando por un paso extremadamente estrecho entre la pared de la montaña y un bus de transporte público, pasando a escasa distancia del automotor de pasajeros.