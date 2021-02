Sindicato de la Defensoría denuncia despido masivo de 43 mujeres en plena pandemia

El abogado Jaime Granados solicitó al juez absolver de ambos delitos a su prohijado, ya que a su parecer ni siquiera fue probada la existencia de “Los 12 apóstoles”. Durante seis días Granados se dedicó a desmontar uno a uno los testimonios claves. Dijo que cuando Juan Carlos Meneses aseguró conocer a Santiago Uribe, este estaba en la feria de Manizales; que la descripción que hizo Alexánder Amaya no correspondía con el perfil físico de Santiago Uribe; que Eunicio Pineda sufre de esquizofrenia, por lo que no es confiable (la Fiscalía asegura que sufre estrés postraumático luego de que en “Los 12 Apóstoles” lo torturaran), y que Olguan Agudelo se refiere a otro grupo armado denominado “Los costeños” y no a “Los 12 apóstoles”. Entre sus argumentos se escuchó que este era un plan orquestado desde el gobierno venezolano que le buscaba la caída al expresidente Uribe.