La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición que entregó este 28 de junio Hay futuro si hay verdad, el informe final tras un lustro de investigaciones, es una institución creada expresamente en el marco de la implementación de los acuerdos del Gobierno nacional con la desmovilizada guerrilla de las Farc . Su existencia y funciones están reglamentadas por el decreto 588 de 2017. Su identidad jurídica está enlazada con la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas.

Por su parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica –otro organismo estatal, creado por el artículo 146 de la Ley 1448, de 2011– es el resultado de una iniciativa del Estado. Esta es su gran diferencia con la Comisión de la Verdad. Aunque su función roza con la de la Comisión, El Centro de Memoria Histórica tiene el objetivo de recibir y conservar “todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio, relativo a las violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno colombiano”.

Su trabajo se centra en episodios concretos: en la masacre de Trujillo –su primer informe publicado– Bojayá o El Tigre. En 2013 publicó ¡Basta ya!, un documento que por sus alcances tiene ciertos parecidos con Hay futuro si hay verdad. No obstante, el segundo incluye las voces de los líderes de las Farc desmovilizados, un punto no menor en la construcción narrativa. En ese año también se estrenó el documental No hubo tiempo para la tristeza.