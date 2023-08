Tribunal de Barranquilla ratificó condena contra Jaime Saade por violar y asesinar a Nancy Mestre

La sala Penal del Tribunal de Barranquilla dejó esta semana en firme la condena contra Jaime Saade Cormane. Deberá pagar 24 años de cárcel, luego de haber sido hallado responsable por el asesinato y violación de Nancy Mariana Mestre de 18 años, el 1 de enero de 1994 en la ciudad de Barranquilla.

La decisión fue ratificada, después de que la defensa hubiera interpuesto un recurso, con el que buscaba la prescripción del caso y su proceso, ya que Saade fue condenado en 1996 a 27 años de cárcel por estos delitos de parte del mismo tribunal, que después de estudiar otro recurso interpuesto, con el que se pretendía que esta pena surtiera una rebaja.

Es así que el Tribunal de Barranquilla analizó la solicitud y llegó a la conclusión de que algunas de las leyes colombianas, bajo las que Saade había sido juzgado, habían surtido algunos cambios con el paso de los años, por lo que debía dosificar los años que pasará privado de la libertad.

Jaime Saade Cormane fue capturado el pasado 1 de mayo de 2023 en Brasil, un mes (abril) después de que el Tribunal Supremo Federal de Brasil, finalmente autorizara su extradición a Colombia, la que se espera, se realice lo más pronto posible, ya que por motivos procedimentales la decisión había estado congelada por bastante tiempo.

Vale recordar que Saade estuvo durante 23 años en la mira de las autoridades colombianas, prácticamente, desde que cometió el crimen contra Nancy Mestre. Alcanzó a ser llamado por un fiscal a juicio por los delitos de homicidio y acceso carnal violento, pero su familia y la defensa con la que contó en ese momento, aseguraban que Mestre se había suicidado.

Sin embargo, las pruebas presentadas en el juicio, indicaban que la joven no había sido la persona que había disparado el arma de fuego, sino que, por el contrario, fue Saade quien además de asesinarla con la misma, primero abusó de ella sexualmente y después le dio un tiro en la cabeza.

Poco antes de que ser llevado a la cárcel por estos delitos, escapó de Colombia con destino a Brasil, y allí consiguió ocultarse de la justicia durante todos estos años bajo el nombre Henrique Dos Santos Abdala y se hacía pasar por médico.

La captura también fue posible gracias a las labores de búsqueda de Martín Mestre, padre de la víctima, quien estuvo durante años tras las pistas de la persona que violó y asesinó a su hija Nancy Mestre. Ahora solo espera que la justicia termine con su labor, poner a Saade tras las rejas en Colombia.

“Sentí una emoción indescriptible, como si fuese algo mezclado entre la alegría y el dolor, la primera porque ya se va a hacer justicia y lo segundo porque a mi hija nada me la devuelve. Después de hacer mis ejercicios matutinos me escribió un periodista de O globo Brasil y me mandó un WhatsApp en portugués donde decía la noticia, le devolví la llamada para confirmar si era verdad lo que yo estaba leyendo, y me dijo que sí y comencé a llorar, incluso el periodista también lloró conmigo”, señaló Martín Mestre, el padre de la víctima al momento de la captura de Saade.