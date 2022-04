A las cuentas bancarias llegaban las ganancias de otros usuarios reclutados por la red a los que se les pedía la identidad para crearles identidades en casas de apuestas colombianas, cuyas ganancias eran consignadas en las cuentas de ahorro ajenas.

Publicidad

“Esta estructura funcionaba en cuatro fases para obtener dineros: fase de reclutamiento de “pitufos” para verificar y buscar personas que presten sus nombres para atomizar transacciones que no puedan ser detectadas porque los valores no son altos y se diluyen; además, se usaban los datos para abrir cuentas en plataformas de apuestas legalmente registradas en Colombia. Después compraban distintas simcards para registrar los abonados telefónicos para que no hubiera números repetidos para que las casas de apuestas no las detectaran. Una vez abiertas las cuentas, se les recargaban con consignaciones”, expresó el fiscal.

Aunque el ente investigador no precisó cuántas cantidades de dinero se movían a través de esta modalidad, sí señaló que eran grandes porque intentaban camuflarlas invirtiendo en bitcoins parta que se perdiera la trazabilidad de los fondos ilegales.

Las autoridades colombianas incrementaron el seguimiento a Sergei Vagin desde abril de 2021 cuando una fuente anónima denunció ante el Batallón de Inteligencia número de Cinco de Fronteras, que conocía una estructura posiblemente dedicada al lavado de activos cuyos movimientos de dinero no eran tan claros. En ese momento salió a flote el nombre del ruso, cuyos pasos ya eran seguidos por los “sabuesos” colombianos cuando se hizo viral por mostrar en videos los acontecimientos del paro nacional.