Inicialmente estaba previsto que el proyecto fuera el primero en el orden del día de la plenaria del Senado, pero el presidente de esa corporación, Iván Name, la dejó de cuarta, por lo que su discusión arrancó sobre las 5:30 de la tarde. Name decidió no poner en consideración una proposición de audiencia impulsada por Espinosa, pero sí prosperó la de archivo.

Aunque la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, quien era coordinadora ponente de esta reforma constitucional, le aseguró a este diario que estimaba tener los votos necesarios para aprobar la iniciativa, a la hora de la votación no se contó con el respaldo parlamentario suficiente.

Para tratar de sacar adelante esta reforma constitucional, la senadora Pizarro y el representante Losada defendieron que era necesario corregir los vacíos que hay en la ley, ya que aunque es legal consumir cannabis en el país, lo que es ilegal es comprarla y venderla.