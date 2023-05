Semana clave para el expresidente Álvaro Uribe: se decide la preclusión de su caso

En este caso, la solicitud de preclusión llegó directamente por parte de la Fiscalía bajo la premisa de que no existen pruebas suficientes para vincularlo a una investigación por presión a testigos, sino que más bien existe una atipicidad en la conducta. Es decir que el ente acusador apunta a que, si bien puede existir un evento irregular, el exmandatario no fue la cabeza ni el responsable del hecho juzgado.

Esa solicitud viene desde 2021 y es la segunda vez que la Fiscalía pide archivar el caso. Sin embargo, durante la jornada de audiencias, la jueza que lleva la investigación, Laura Estella Barrera, podrá decidir si las pruebas son suficientes contra Uribe y así las cosas, sería la primera vez en la historia que la Fiscalía llame a juicio a un expresidente.

Por su parte, el exmandatario Uribe se mantiene en la misma posición y sostiene que no hay ninguna prueba en su contra. “En este proceso no hay una sola evidencia, no hay un solo indicio, una sola inferencia como dicen ahora los tratadistas del derecho penal, que pueda decir que yo condicionaba la declaración de alguno de los testigos; simplemente pedí la verdad”, señaló.

Sobre ese tema, Uribe señaló que cuando comenzó a hacer averiguaciones –a través de sus abogados– sobre qué era lo que se rumoraba en torno suyo y su gestión política y administrativa como jefe de Estado, lo hizo con el objetivo de verificar de dónde provenían lo que calificó eran difamaciones y las motivaciones que tenían detrás.