De tal índole fue la operación ilegal que Oviedo dijo que pondría su cargo a disposición del presidente Iván Duque en caso de no recobrar funciones desde este martes.

Bastaron 15 minutos para que un hacker se apoderara de información confidencial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la entidad más importante del país en esta materia y que contiene datos tan sensibles que van desde el censo hasta las razones de por qué hay gente que no se vacuna contra el covid.

Ataque sin precedentes

Mauricio Perfetti, exdirector de esa institución, le dijo a este diario que coincide con Oviedo en que algo de esta magnitud no se había visto en la historia de esa entidad. “La importancia del Dane es inmensa, ya que es la entidad que le toma el pulso al país, a lo que pasa en temas económicos y sociales”, enfatizó.

Una operación fantasma

El director del Dane aseguró este martes que su equipo tiene la certeza de que “no ha habido extracción ni deterioro de la calidad de la información que subyace en el sistema informático del Dane”.

No obstante, EL COLOMBIANO conoció que la Fiscalía evalúa una presunta pérdida de al menos 200 teras con información que se habría llevado el atacante y la afectación a 420 servidores.

Para establecerlo, el ente investigador dispuso de un fiscal especializado en delitos informáticos adscrito al CTI. De hecho, ya se reunió con Oviedo para rastrear pistas.

Para el director, el patrón de conducta está claro. Se trata de alguien que quiere “generar un sentimiento de duda sobre la extracción o apropiación de una información confidencial, y que puede exigir una tipificación de un delito tipo ransomware (secuestro de datos) en donde la persona quiere cobrar o insinuar que necesita unos recursos para acceder a esa información”.

Pero, tras las 192 horas de cibersecuestro, no hay rastros de un responsable. Hasta ahora es una operación fantasma. En todo caso, la Fiscalía no descarta una posible complicidad al interior de la entidad y, según supo EL COLOMBIANO, la investigación durará al menos un mes para arrojar datos claros. No obstante, paulatinamente el Dane vuelve a la normalidad