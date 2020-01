¿Sabe qué hacer si alguien se desmaya?

En cualquiera de los casos el cerebro está detectando una falla mediante sus neurotransmisores y las provoca para evitar daños mayores. Así que, por lo general, las primeras convulsiones no suelen ser mortales. Ante este caso, lo único que deberá hacer es proteger la cabeza con un trapo, por ejemplo, y esperar.

“La gente suele confundir todas las convulsiones con un ataque epiléptico, y no es así”, relata Andrés Díaz. Pueden ser por esa enfermedad, que suele estar medicada, por intoxicación, golpe en la cabeza o fiebre excesiva.

En este tipo de heridas que, según Andrés Díaz, son las más comunes en Navidad, lo primero es lubricar la quemadura. No se debe sumergir la extremidad en un recipiente pues el área quemada va a empezar a calentar el agua y no va a ser efectiva; se debe enfriar con agua corriente, como la de una llave, de 15 a 20 minutos. Después se toma una venda y se coloca húmeda sobre la zona. Además es importante que si hay prendas pegadas a la piel no sean retiradas, porque pueden desprender el tejido y agravar la situación.