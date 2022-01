¿Subirán las muertes por covid-19 en las próximas semanas? Esto dice MinSalud

Los casos de covid-19 en Colombia alcanzaron su punto más alto desde que comenzó la pandemia, cuando el viernes 14 de enero se registraron 34.923 casos. La razón es clara para las autoridades sanitarias del país: la predominancia de la variante ómicron y su rol esencial en este cuarto pico. Sin embargo, esto no implica, necesariamente, que las muertes por coronavirus vayan a incrementar.

Cuando aumentan los contagios suele haber un incremento de muertes que, dependiendo lo protegida que esté la población y de la variante que la infecta, puede o no ser más o menos pronunciado. En Colombia, 29,6 millones de personas tienen sus esquemas anticovid completos y 4,2 millones ya recibieron el pinchazo de refuerzo lo que, para muchos, ha prevenido que las últimas semanas generen la misma zozobra que lo hicieron las tres olas anteriores.

Además, por ahora la evidencia apunta a que los síntomas de la variante ómicron son menos fuentes que los de las anteriores variantes. No obstante, su transmisibilidad es la más veloz de todas. Por eso la subida de casos.

En entrevista con EL COLOMBIANO, el viceministro de Salud, Germán Escobar, aseguró que esperan que se de un aumento de decesos por coronavirus, pero no extremo: “Se espera que haya un aumento que no sea muy pronunciado, pero dependerá del nivel de contagio, de la población susceptible de enfermarse gravemente, que son las personas que no están vacunadas”, respondió.