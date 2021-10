Minsalud se refirió al caso de eutanasia de Martha Sepúlveda

El Ministerio de Salud se refirió en la noche de este sábado al caso de Martha Liria Sepúlveda, confirmando que hasta el momento, en Colombia, no se han realizado eutanasias que no cumplan con el requisito de enfermedad terminal.

“A la fecha, la práctica de la eutanasia tan solo está regulada bajo este precepto; en consecuencia, los casos en conocimiento del Ministerio de Salud y Protección Social todos cumplen con tal característica”, indicó ¿la cartera de Salud.

Así mismo, reconocieron que sobre el caso de Sepúlveda, no se conocen mayores detalles, puesto que el Ministerio hace revisión exhaustiva del caso una vez ya se han realizado los procedimientos.

Del mismo modo, el Ministerio de Salud agrega que aún no han sido notificados del fallo de la Corte Constitucional en el que se amplía el espectro de casos en los cuales una persona puede acceder a la eutanasia a través de la sentencia 233 de 2021, que incluyó a pacientes no terminales y a los que padezcan cualquier sufrimiento psíquico o físico proveniente de una lesión corporal o enfermedad grave e incurable.

“En relación con el comunicado de prensa que da a conocer la sentencia C-233 de 2021, la Corte Constitucional aún no ha notificado el fallo a este ministerio, por lo tanto no se producen los efectos jurídicos derivados de la sentencia, dado que no es conocido el fallo en su integralidad”, concluye la cartera de Salud.