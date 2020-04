Los médicos y el Gobierno, sin punto de acuerdo

El impase que se creía superado entre la comunidad médica del país y el Gobierno nacional por el decreto 538 de 2020, en el que se interpretaba que todo el personal debería estar disponible en cualquier momento y lugar para atender la pandemia del coronavirus, pareció dar ayer un paso atrás cuando el presidente de la Federación Médica Colombiana, Sergio Isaza, anunció que se paraban de la mesa de diálogo.

Para calmar la tempestad, el presidente Iván Duque expresó que no se trataba de obligarlos, por el contrario, “de que estén prestos, que estén en capacidad de atender esta situación. No es como algunos han tratado de decir: que estamos obligando a la brava, con maltrato al personal de salud, no señor. Aquí lo queremos es dignificar, reconocer y fortalecer a todo el personal de la salud”.

Publicidad

Sin embargo, el argumento del mandatario de los colombianos no fue tan bien recibido porque los reclamos del personal médico van precisamente en la vía de solicitar mejores condiciones.

“Planteamos al ministro que abriera una nómina de contratación laboral a todo el personal sanitario que esté trabajando durante el tiempo de pandemia, en que se cumplan sus derechos y se dé estabilidad económica al personal médico y su familia. Sobre este punto el ministro no dio una respuesta inmediata y que iba a plantear eso con los ministerios de Trabajo y Hacienda. Se comprometió en dar respuesta en 24 horas y han pasado más de 48”, indicó.

Isaza agregó que de la mesa también se pararon la Asociación Colombiano de Sociedades Científicas, el Colegio Médico Colombiano y la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, y seguirán sin diálogo hasta que no se ajuste el decreto 538 de 2020.