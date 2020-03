Logística, cuello de botella en el país para frenar el coronavirus

El covid en Colombia gana espacio cada día. Ya son 470 casos, cuatro muertes y ocho recuperados. Pero la labor de identificación de casos es titánica y por eso el Instituto Nacional de Salud (INS) capacitó a 27 instituciones, entre públicas y privadas, para agilizar las tomas de muestras en el país. Es importante subrayar que el INS es la entidad a cargo de la aplicación de pruebas del coronavirus y, junto al Ministerio de Salud, se encargan de ser la autoridad sanitaria.

Martha Ospina, directora del INS, le explicó a EL COLOMBIANO cómo va la tarea, qué balance puede entregar a hoy y cuáles son los retos que tiene el sistema de salud y, en general, la sociedad colombiana. Llama la atención para que se acaten las recomendaciones elevadas desde la autoridad sanitaria, enfocadas en que no se debe salir a las calles salvo excepciones o urgencias.

¿Qué balance se puede dar de los efectos de la pandemia en Colombia hasta el momento?

“Es claro y estaba anunciado que Colombia, al igual que todos los países, pasaría rápidamente de la etapa de contención a la de mitigación. Todos en la región tienen transmisión comunitaria. Muchos países y ciudades han decidido no hacer más pruebas o reservarlas a hospitalizados o mayores de 60 años y personal de salud, pero en Colombia seguimos en la labor de que las EPS e IPS tomen pruebas a sus afiliados y una red de laboratorios pueda leerlas”.

¿Cómo estamos en capacidad instalada para la aplicación de pruebas?

“El INS ha transferido su conocimiento sobre cómo diagnosticar covid-19 a 27 instituciones privadas y públicas. Además de enseñarles la técnica de diagnóstico, revisamos que se cumplan condiciones de infraestructura, equipos, personal y bioseguridad. No todos los que han hecho el ofrecimiento de esa capacidad para diagnosticar cumplen con los requisitos, pero agradecemos la intención de todos los actores públicos y privados”.

¿Cuáles son los departamentos que tienen laboratorios habilitados para la toma de muestras y entrega de resultados?

“Actualmente, en la red pública están funcionando los laboratorios Departamentales de Salud Pública de Antioquia y Valle del Cauca, Laboratorio Distrital en Bogotá y el del INS que tiene capacidad para hacer 1.600 diarias”.

¿Cuánto tiempo tardan en salir los resultados de los exámenes?

“El diagnóstico del Instituto tarda menos de 24 horas, de hecho, recibimos una visita de la Procuraduría y verificó el registro de horas de entrada y de salida de las muestras y concluyó que el INS tenía y cumplía altos estándares”.

¿Han tenido dificultades en las pruebas?

“El cuello de botella ha sido la logística de envío y entrega de resultados a los pacientes, proceso que es de responsabilidad y coordinación por parte de secretarías de salud y EPS e IPS”.

¿Se priorizan los casos para los exámenes de acuerdo con el nivel de riesgo o es en orden de llegada?

“Hay unos perfiles muy claramente definidos para la realización de pruebas: las personas que en los últimos 14 días hayan regresado de un país con circulación del virus, en contacto con alguien que tenga el virus, personas con infección respiratoria aguda grave sin antecedente de viaje y hacemos vigilancia de infecciones respiratorias agudas con IPS encargadas de aplicar la prueba”.

¿Cuál es el principal desafío que tenemos como sistema de salud para enfrentar la pandemia?

“Debemos recordar que lo que muestran los modelos sobre esta epidemia es que traerá un enorme número de casos, que superará muchas, muchas veces la capacidad del sistema de salud, entonces ese exceso de enfermos o personas que pueden requerir hospitalización, o una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) no hay manera de evitarlo porque no existe una vacuna que pudiese evitar esa enfermedad o no existen medicamentos demostrados que pudieran curar las personas, entonces en una epidemia que se comporta como esta, lo que se busca es que no haya tantas personas contagiadas en muy poco tiempo”.

¿Qué se debe hacer?

“La estrategia empleada es para que los contagios se den en más tiempo, que no dure 14 días, sino meses, varios meses, y en vez de un pico muy alto, tengamos varios picos pequeños en el tiempo, y sea más tolerable para el sistema de salud. Y así también los enfermos, las personas más graves que requieren hospitalización y UCI quepan dentro de la capacidad hospitalaria. Eso no está actualmente garantizado. Las cuarentenas, que serán muchas, se hacen para disminuir el contacto social entre las personas y disminuir el número de contagios y los mecanismos de transmisión”.