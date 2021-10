Las razones por las que aún no se vacunan los colombianos

En el último documento se incluyó la posición de los colombianos frente al Plan de Vacunación, la aplicación de dosis, las ciudades con esquemas completos de vacunación y las razones por las que no se han vacunado.

Por otro lado, entre las razones por las cuales algunos ciudadanos no se han vacunado están: estuvo contagiado recientemente (mujeres 19,8 %; hombres 11,7 %); escasez de vacunas (mujeres 28,4 %; hombres 22,2 %); piensa vacunarse en el extranjero (0 %); no ha tenido tiempo para ir a vacunarse (mujeres 29,2 %; hombres 46,1 %); no encuentra la marca de vacuna con la que quiere vacunarse (mujeres 5,9 %; hombres 4.9 %); otra (mujeres 16,7 %; hombres 15,1 %).

La razón más común es “no ha tenido tiempo para ir a vacunarse”, en especial en hombres (46,1 %) y en la población “no pobre” (37,2 %). Aunque en otras razones poco más de 50 % de los encuestados consideran que la vacuna es insegura y por ende no están interesados en aplicársela.

Además, en caso de que fuera necesario aplicarse un refuerzo adicional (tercera dosis) de la vacuna, el 86,7 % de la población entre 10 y 24 años estaría dispuesto a colocársela, el 86,8 % entre 25 y 54 años y el 88,4 % de más de 55 años.