La Superintendencia de Salud anunció que la EPS Medimás será liquidada. El Ministerio de Salud tendrá que reubicar a sus más de 1,5 millones de pacientes, ubicados en 232 municipios de 14 departamentos, en otras EPS receptoras. El proceso de traslado se dará a partir del próximo 14 de marzo.

La liquidación, advirtió la Supersalud, se dio a raíz de que Medimás no cumplió con la “capitalización prometida desde 2017”, además de que no redujo la gran cantidad de quejas que estaba recibiendo de parte de sus afiliados. Incluso, señalaron que no llenó los requisitos que le había pedido la autoridad sanitaria, como frenar el deterioro de sus indicadores financieros y pagar las deudas que tiene con las IPS que les prestan servicios de salud a sus pacientes.

Entre otras cosas la Superalud sostuvo que “por cada 100 pesos de deuda, la EPS solamente cuenta con 3 centavos para respaldarla”. Tenía pasivos por 2,3 billones y activos por $1,7 billones. Solo entre febrero y noviembre de 2021 presentó pérdidas por $16.854 millones.