“Hubo molestia en el Gobierno por la posición que senté” sobre la reforma: exviceministro de Salud Germán Escobar

G.E: Yo no lo llevaría al mero hecho de las EPS. Es toda una situación institucional, pero digamos que, en el esquema del Gobierno, es un aseguramiento asumido solamente por un monopolio del Estado . Mientras que, en el esquema actual, tenemos una figura que se llama EPS; pero en la propuesta del Partido Liberal se hacen unas transformaciones muy importantes, que no son solo de nombre, sino una transformación para que esas EPS pasen a ser lo que se llamaban las entidades gestoras de salud y vida, que tienen un arreglo visto.

El Colombiano: ¿Cuáles fueron esas líneas rojas que tenía el Partido Liberal que el Gobierno no atendió y que causaron que la colectividad no apoyara la reforma?

En medio de los diálogos entre el presidente Gustavo Petro y la ministra de Salud, Carolina Corcho, con las bancadas y directores de La U, Liberal y Conservador, la voz del exviceministro de Salud, Germán Escobar , fue una de las que aconsejó a los liberales para tomar la decisión de no acompañar el proyecto del Gobierno. En entrevista con EL COLOMBIANO, el exfuncionario habló de las líneas rojas que, para ellos, el Gobierno no atendió y qué camino tomará esa colectividad.

G.E: Siempre he creído en el diálogo, siempre he creído que una reforma tan importante como esta, en donde hay muchos argumentos distintos y en donde hay múltiples encuestas que muestran que la mayoría de los colombianos no desean un sistema totalmente estatal, deberíamos tener un diálogo más constructivo , un diálogo donde se pudieran alinear los propósitos del Gobierno, que son muy importantes para este país, pero alinearlos con los argumentos técnicos de contar con un sistema viable en el futuro, pero también de construir sobre una serie de capacidades que se han venido formando en 30 años del actual sistema.

E.C: ¿Qué es lo más importante que una reforma a la salud debería mantener del actual modelo?

G.E: Debe haber un mayor control, coordinación, supervisión en tiempo real del Estado sobre el aseguramiento en las entidades territoriales, porque en los territorios prácticamente ese control no existe, no se tiene información de la gestión del riesgo de los pacientes, no se pueden tomar acciones anticipadamente, si no cuando existe una vulneración del derecho a la salud o está muy cerca de ocurrir. Lo que considero, desde mi idea de una “tercera vía”, es que se debe preservar el modelo aseguramiento con unas correcciones importantes y darle un rol protagónico y preponderante al Estado en controlar y en dirigir en los propios territorios ese aseguramiento.

E.C.: ¿El partido cuándo va a presentar su proyecto de reforma a la salud?

G.E: Mi rol ha sido asesoría netamente técnica, no de consideración política o jurídica. Lo que sí te puedo decir es que el Partido Liberal y el expresidente Gaviria han manifestado públicamente que consideran que una reforma de este calado tiene unas consideraciones estatutarias; así que, de presentar proyecto por parte del partido, posiblemente sea en comisiones primeras de carácter estatutario. Y, en ese sentido, los tiempos no dan para este periodo legislativo, sino a partir del segundo semestre, pero son decisiones que tiene que tomar el partido.