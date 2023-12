“Un ministro de Salud tiene que ser serio al opinar sobre vacunas y no crear dudas. Porque está demostrado que vacunarse sí sirve. El Presidente tiene que garantizar que su gobierno no confunda a los colombianos”, declaró el exsenador Jorge Robledo, dirigente del partido Dignidad. “Colombia tiene un ministro de Salud antivacunas. ¿Qué podría salir mal?”, cuestionó con ironía la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde.

Aunque Petro salió en defensa de su funcionario y reclamó que “calificar al ministro de Salud de ser ‘antivacunas’ es simplemente una calumnia”, en el Congreso alertaron que sus posturas no dejan de ser problemáticas y afectan el trámite de la reforma a la salud. “No ofrece garantías alguien que hace ese tipo de declaraciones tan a la ligera. Jaramillo debe ser más riguroso y no llegar a los extremos de Petro. El Presidente debe estar rodeado de técnicos, no de activistas. Por menos salió Corcho”, explicó una congresista verde que pidió la reserva de la fuente.

Se espera que este lunes se reanude el debate de la reforma a la salud, con Jaramillo y otros ministros a bordo. Las explicaciones y comentarios del encargado de la rama serán decisivas para asegurar un trámite que le permita a Petro aglutinar mayorías y hacerle el quite a la oposición. Tener un ministro cuestionado podría complicar todavía más el avance de la polémica iniciativa.

Las aclaraciones que ha dado

Tras la controversia por sus declaraciones, Jaramillo tuvo que salir a rendir explicaciones y aclarar que no se reconoce como una persona “antivacunas”. A través de un comunicado, al jefe de la cartera aclaró que no está en contra de las vacunas, y menos de las que previenen este virus, y que no cree que “reconocer la incertidumbre en la ciencia no implica oponerse a la vacunación”, reafirmando de esa manera su respaldo a la inmunización, pero con dudas frente a vacunas como la Pzifer, Moderna y Janssen, a diferencia de la Sinovac. Jaramillo también explicó que la urgencia sanitaria llevó al país a autorizar el uso masivo de las vacunas con el fin de contrarrestar la pandemia y lograr completar las fases 3 y 4 del método científico.