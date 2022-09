“Quienes ostentamos una responsabilidad pública no solamente ejercemos tareas, sino tenemos la responsabilidad de dar ejemplo a la sociedad, sí tenemos la responsabilidad de dar ejemplo. Desde la óptica nuestra, porque cada quien tiene que responder por sus salidas en falso haremos dos cosas”, afirmó Barreras desde Cartagena.

“Hay que seriamente proponer que en los encuentros parlamentarios regionales como este, que queremos que se hagan por todo el país, debería haber ley seca para los congresistas. La gente viene a trabajar y no a beber, deberíamos asumir el compromiso de que los encuentros parlamentarios se asuman con ley seca, el alcohol es pésimo consejero”, explicó Barreras.

“Lo segundo es un asunto interno de la bancada del Pacto Histórico que tendrá que asumir en una próxima reunión que vamos a convocar, la revisión de este asunto para mirar cuáles son los reproches necesarios y las medidas correctivas para que ese asunto no vuelva a ocurrir”, concluyó Barreras.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes y miembros del Pacto, David Racero, aseguró: “La posición del Senador Flórez, no es la posición de la Bancada del Pacto Histórico. La mayoría asumimos el compromiso ético y moral de representar a nuestro pueblo. Tenemos que comportarnos a la altura. Nosotros no vinimos a hacer leyes y ya, vinimos a dar ejemplo, no vergüenza”.