“Me quitaron todas las inhabilidades y todos los caminos están abiertos”: Roy Barreras

Su retiro se consumará una vez sea notificado de manera oficial del fallo de los magistrados y, con él, tendrá el camino libre para dedicarse a su partido, Fuerza de la Paz, pensar en las elecciones regionales de octubre y, especialmente, en las presidenciales de 2026.

Y es que son tan amplias las posibilidades que tiene Barreras a partir de esa decisión que en el tablero estaría, incluso, la posibilidad de ser ministro si el mandatario, Gustavo Petro, así lo desea.

EL COLOMBIANO le preguntó al senador si se ve como ministro del Gobierno Petro, a lo que respondió que: “Lo primero que tengo que hacer es terminar mi tratamiento médico y esas decisiones no dependerían de mí. Podría legalmente porque mis detractores, a quienes felicito porque lograron esta pequeña victoria y les digo que no se celebren mucho porque aquí hay energía y convicción para volver, no cayeron en cuenta de que me quitaron todas las inhabilidades, de manera que todos los caminos están abiertos”.