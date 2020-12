Rostros de primera línea de atención de la pandemia

Soy Kattlym Pacheco Ballestas , soy médica general del hospital San Antonio de Mitú (Vaupés), tengo 26 años y estoy en este departamento desde hace tres años. Inicialmente, durante mi rural, hice parte de comisiones extramurales, que consistían en estar en zonas alejadas durante dos o tres meses haciendo asistencia médica, lo que me permitió conocer las diferentes culturas y lenguas que tenemos, especialmente con las comunidades indígenas. Desde que tengo uso de razón siempre tuve el deseo de ayudar a las personas y brindarles un bienestar y estar en el ámbito de la salud me lo ha permitido, porque mi compromiso es estar pendiente del paciente y darle lo mejor que puedo. Esta profesión me permitió entender la realidad de la ruralidad, que es compleja. Si miramos lo que ha pasado con la pandemia, les puedo contar que, como esto es algo global, teníamos temor de cómo nos iba a afectar o qué mortalidad íbamos a registrar. Inicialmente julio y agosto fueron muy complejos, por el aumento de casos y por las dificultades de insumos y personal, pero por fortuna logramos expandir el hospital para tener una unidad de covid y llegaron refuerzos. El último paciente que tuvimos hospitalizado fue hace dos semanas y los casos recientes han tenido manejo ambulatorio. Lo que más duro me ha dado es estar lejos de mis padres y mi hermano, porque soy de Campo de la Cruz (Atlántico) y no los veo hace un año. Esta profesión es de compromiso y dedicación; además lo más importante es que ayudo a las personas que llegan al consultorio con alguna necesidad. Con la covid hicimos pedagogía con las comunidades indígenas, respetando su medicina ancestral, pero explicándoles de qué se trataba, cómo se podían cuidar con el tapabocas y el lavado de manos y diciéndoles que, para algunos casos, se necesitaría medicina en el hospital. Ese trabajo valió la pena, porque pudieron comprender lo que estaba pasando en el mundo.

Mi nombre es Andrés Rodríguez, tengo 25 años y soy de Cogua, Cundinamarca, un pueblo cerca a Zipaquirá. Soy médico y estoy haciendo el rural en el corregimiento Puerto Jordán, en el municipio de Tame, Arauca. Sobre por qué me incliné por la medicina, puedo decir que es un asunto de vocación y eso desde pequeño lo tuve. Cuando no hay vocación, la carrera se encarga de hacer el filtro. Para mí es una máxima, especialmente en zonas alejadas, como en la que estoy trabajando. De hecho, puedo contarles que el jueves pasado tuve la experiencia que más me ha marcado en la vida. Tuvo que ver con una materna que no sabía que estaba en embarazo y llegó en trabajo de parto, con siete meses de gestación. El niño nació sin signos vitales, dejé estable a la mamá y arranqué a correr con el niño para la ambulancia e irnos hacia Tame. Empiezo a reanimarlo, logré sacarlo de un paro cardiorrespiratorio y entrando a Arauca vuelve y me cae en paro; yo pensaba que se me había muerto. Cuando reinicié compresiones para reanimarlo sentía que no había vida y lo veía ido, pero algo en mí me dijo que siguiera y justo antes de entrar al hospital de Tame, empezó a moverse. Pasó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) neonatal y lo intubaron. Esas cosas quizás en las grandes ciudades no se ven, porque todo lo tenemos a la mano, pero cuando estamos solos, en un sitio bastante alejado, nos enfrentamos a situaciones hostiles, que se convierten en oportunidades para aplicar los conocimientos adquiridos. Lo duro de este trabajo es que estamos disponibles 24 horas, los siete días a la semana, entonces vivo en el hospital para reaccionar cuando se requiera. Aquí eres el único médico y hay que estar en capacidad de resolver todo lo que resulte.

Al que le gusta esto no le ve problema, porque forma el carácter, pero hay cosas que uno pasa por alto y una de ellas es la dignificación de la labor, que de a poco, con la ley de residentes, ayuda, pero aún falta. En el rural llevo ya cuatro meses y ha sido duro estar lejos de la familia, pero lo que he hecho es no sacar los días de descanso para acumular algunos y poder ir con más tiempo a visitarlos a la casa.