“Cuando decidí ser candidato a la Presidencia lo hice convencido de que a cargo de nuestro país se requería un gerente y no un político. El pueblo colombiano eligió votar por la otra opción, y en ejercicio del derecho de oposición, aceptamos la curul en el Congreso. Mi formación como ingeniero civil me ha permitido entender que lo más valioso son las acciones y no la habladuría. Con profundo respeto por la democracia, me siento como se sentiría “Messi de portero”, sin poder brindar toda mi capacidad ejecutiva a los colombianos que demandan verdaderos cambios.

He decidido renunciar a mi curul de Senador”.