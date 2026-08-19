Richard Alexander Caicedo asume la presidencia del Icetex durante el gobierno de De la Espriella

Richard Alexander Caicedo Rico fue designado como presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), durante el gobierno de Abelardo de la Espriella, mediante el Decreto 1227 de 2026. La designación se produjo luego de que el Gobierno aceptara la renuncia de Álvaro Hernán Urquijo Gómez, quien dejó el cargo el 11 de agosto, y busca dar continuidad a la administración de la entidad encargada de programas de financiación y apoyo para el acceso a la educación superior en Colombia.

Cambio en la presidencia del Icetex

El decreto establece que Álvaro Hernán Urquijo Gómez presentó su renuncia formal a la presidencia del Icetex el 11 de agosto de 2026. Urquijo había sido nombrado como Presidente Grado 04 mediante el Decreto 1460 del 9 de diciembre de 2024. Con la expedición del Decreto 1227, el Gobierno aceptó su dimisión y designó a Caicedo Rico para ocupar el cargo. El nuevo funcionario asumirá la Presidencia Grado 04 del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” - Icetex. “Caicedo asumirá el empleo de Presidente Grado 04 del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ‘Mariano Ospina Pérez’ - Icetex, a partir de la fecha de expedición del acto administrativo”, señala el decreto. Caicedo tomó posesión ante el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, de acuerdo con la información suministrada sobre su designación.

Su nombramiento quedó establecido mediante el Decreto 1227 de 2026. FOTO: Cortesía

Richard Alexander Caicedo: formación y experiencia

El nuevo presidente del Icetex es ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. Su formación también comprende estudios relacionados con educación, tecnología, administración académica y multimedia. Entre sus estudios se encuentran: -Maestría internacional en Educación y TIC (e-learning) de la Universidad Abierta de Cataluña. -Especialización en Gerencia de Multimedia de la Universidad Santo Tomás. -Especialización en Gerencia de Instituciones de Educación Superior de la Universidad Santo Tomás. -Estudios en Administración Educativa. Las distintas fuentes sobre su trayectoria también señalan formación doctoral en Educación y TIC en la Universidad Oberta de Cataluña. Antes de llegar a la presidencia del Icetex, Caicedo se desempeñó como jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga durante la administración de Jaime Andrés Beltrán, quien actualmente ocupa el Ministerio de Vivienda. Su experiencia profesional también incluye funciones como jefe de la Oficina de Desarrollo Académico y su participación como candidato a rector en las Unidades Tecnológicas de Santander. Además, trabajó como productor de contenidos especializados en RTVC-Señal Colombia y ha desarrollado actividades relacionadas con consultoría, desarrollo académico, relaciones internacionales, investigación y formación de docentes.

Los retos que tendrá al frente del Icetex

Uno de los asuntos que deberá atender la nueva administración será la financiación de los estudios de educación superior. La información disponible señala una reducción en el número de créditos autorizados por la entidad: mientras en 2024 se aprobaron 53.000, en 2025 la cifra fue de 10.000. La situación plantea como parte de las prioridades de la nueva presidencia la continuidad y sostenibilidad de los mecanismos de financiación educativa, de los que dependen estudiantes para ingresar o permanecer en instituciones de educación superior. También deberá abordar la atención a los beneficiarios y las dificultades asociadas con los créditos educativos, particularmente en los casos de estudiantes y familias con menor capacidad económica. Entre las tareas de la nueva administración estarán: -Garantizar la continuidad de los programas de financiación educativa. -Mantener la atención a los beneficiarios del Icetex. -Abordar las dificultades relacionadas con los créditos educativos. -Definir las prioridades de la nueva administración. -Articular la gestión de la entidad con las políticas del Gobierno nacional sobre acceso y permanencia en la educación superior. La llegada de Caicedo Rico marca así un cambio en la dirección del Icetex, luego de la salida de Urquijo, y deja en manos del nuevo presidente la gestión administrativa y estratégica de la entidad, así como la ejecución de sus programas de financiación y apoyo educativo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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