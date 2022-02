Además, parte de ese monto –según la carta filtrada y usada en su favor por Quintero el 24 de febrero de 2021– se destinaría para contratar la firma de abogados de Abelardo de la Espriella. Y si bien esto último no ocurrió, por petición del también magistrado del CNE Jaime Lacouture (del Partido Conservador y con lazos políticos con el senador antioqueño Carlos Trujillo), dos días después, el 26 de febrero del año pasado, se abrió una indagación preliminar por la posible violación al tope de financiación para la recolección de firmas, que es de 236 millones de pesos.

Abreo le pidió el 18 de enero pasado al Fondo de Financiación Política que no emitiera ningún pronunciamiento sobre la financiación del movimiento revocador, bautizado Pacto por Medellín, hasta tanto no se resuelva si se habrían desembolsado $1.500 millones para apoyar el proceso, hecho que quedó expuesto en un reclamo escrito entre dos líderes del grupo: Andrés Rodríguez y Alejandro Posada.

Hace 29 días tomó una polémica decisión que frenó el proceso en seco y, desde entonces y hasta la fecha, no ha avanzado en el fondo: presentar una ponencia para saber si se pueden o no certificar legalmente las cuentas de campaña de quienes promueven la salida de Quintero.

Y extraoficialmente se habla de mensajes que llegan por terceros al despacho de Abreo procedentes de Gaviria, expresidente que ha aparecido en público con Quintero a modo de respaldo simbólico. No obstante, dentro del mismo CNE solo se obtiene silencio cuando se pregunta por esta versión.

EL COLOMBIANO se dio a la tarea de indagar por qué este magistrado liberal no ha movido el caso, al menos de cara a la opinión pública, y encontró las dos tenazas: la política y la procesal.

¿Fuego amigo?

Pero además del hilo político que hay detrás del despacho de Abreo, este diario logró documentar un enredo procesal que tiene a los dos bloques principales de la revocatoria sacando chispas y analizando sus efectos en todo el proceso.

El pasado 2 de febrero, con la firma de la abogada Ana González Salazar, se radicó una solicitud formal de archivo definitivo del proceso que se le sigue a la financiación de la recolección de firmas.

El argumento central, según el documento de 8 páginas y que está en poder de este diario, es que Abreo debió definir si seguía o no con un proceso formal tres meses después de abierta la investigación preliminar, plazo que –de acuerdo con el escrito– ya se venció.

González es hija de Julio González Villa y cercana a Alejandro Posada (el de la carta filtrada por Quintero), dos de los voceros de un sector de la revocatoria que tienen su origen en el grupo que primero se denominó Más Medellín.

Cuando EL COLOMBIANO consultó en el CNE por este recurso –que además se radicó el mismo día de la última audiencia– fuentes de esa entidad indicaron que Abreo debe resolver primero qué contesta a esta solicitud de archivo antes de proceder a presentar una ponencia de fondo. Esto se traduce en otro retraso.

Además, según un correo conocido por este diario, cuando se radicó el recurso también se pidió “acceso digital de la indagación”, lo que se volvió otro enredo. Mientras que fuentes del CNE precisaron que digitalizar el caso –cuyo radicado es el 321121– es un trámite demorado, Julio González contestó que desde la pandemia estos expedientes deben tener copia digital y que, por eso, no se explica la demora.

EL COLOMBIANO consultó al otro sector de la revocatoria si tenía conocimiento de las implicaciones de estas peticiones, tanto la de archivo como la de que se expida copia digital –que al final terminaron sirviendo de argumento para que se dilate la decisión de fondo que debe Abreo–, y sus voceros respondieron que no.

“Supe después de que se presentó, no fui consultado y no lo autoricé. Y ahora, en esta comunicación, me acabo de enterar que eso está frenando el proceso”, le reconoció Andrés Rodríguez (Pacto por Medellín) a este diario.

Y la abogada Gloria Jaramillo, asesora de Rodríguez, fue más contundente: “Ese recurso lo que hizo fue ponerle una traba al proceso”.