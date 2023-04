Revelan explosivos documentos que vincularían al canciller Álvaro Leyva con las Farc

“Por esa condición se explica que hubiera pretendido lavar sus activos, como lo demostré, bajo su silencio presente, y tal vez sea esa condición la que sigue gravitando en sus actuaciones”, alertó el exfiscal.

En respuesta, el canciller le aseguró a EL COLOMBIANO que no aceptó esa designación y que el entonces comisionado de Paz, Víctor G. Ricardo, fue testigo. Dijo también que la alternativa para el manejo de bienes de las Farc –que aun hoy sigue siendo uno de los lunares del Acuerdo–, no fue de su autoría, que no recuerda quién le entregó la carta y que se limitó a hacerla llegar al fiscal y al Gobierno. Sin embargo, defendió que no hay visos de ilegalidad en los planteamientos.

Las respuestas no convencieron a Martínez, que arreció e hizo llegar otra misiva, esta vez a Carlos Ruiz Massieu, representante de la ONU en Colombia, en la que critica la propuesta que lanzó Leyva la semana pasada ante el Consejo de Seguridad del organismo.