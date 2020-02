Así serán las marchas de los profes en Medellín este jueves y viernes

El presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), Ómar Arango, recordó que entre jueves y viernes se registrarán movilizaciones en la ciudad, a propósito del paro convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

De acuerdo con Arango, las movilizaciones de estos dos días se enfocan en exigir más seguridad y protección para los educadores, que de acuerdo con Fecode, este año llegan a unos 200 profesores con amenazas por su labor sindical.

Asimismo, Arango explicó cuáles serán los recorridos que adelantarán.

Primero, tenga en cuenta que este jueves se concentrarán en la sede de Adida, ubicada en la calle Argentina con Girardot, desde las 9:00 de la mañana. Posteriormente realizarán un recorrido que incluirá la calle Brasil, tomando la avenida Echeverry, bajando hasta la Avenida Oriental y luego de dirigirán hasta La Alpujarra.

“Allí terminamos con una concentración” en la que se revalidarán los reclamos, como la seguridad, pero no dejan a un lado reclamos anteriores, enfocados en mejores condiciones de salud, más acceso a formación docente, mejor infraestructura y lucha contra la corrupción.

De igual manera, la jornada del viernes arrancará a las 9:00 a.m. en el Parque de las Luces, donde realizarán un plantón, en la llamada “toma de Medellín” en la que además de los docentes de la capital de Antioquia, llegarán delegaciones de otros municipios. Allí, según Arango, realizarán actos culturales, artísticos y musicales y luego realizarán un recorrido que se extenderá por San Juan, Carabobo, la Oriental y terminará en la sede de Adida, en Argentina con Girardot.

El dirigente sindical en Antioquia llamó la atención para que las jornadas de movilización de los próximos dos días estén enmarcados en aspectos en mensajes social y no en hechos vandálicos.

“Desde Adida ratificamos el sentido de la protesta de mañana, que es por el derecho a la vida, la paz, y la democracia, por eso las marchas serán de manera pacífica, no queremos actos violentos, no queremos enfrentamientos”, indicó Arango, quien además agregó que “vamos a elevar nuestras consignas, pero sin daños materiales ni choques con la Policía, eso no saldrá de parte nuestra”.