“Deje de jugar a la revolución”: las reacciones de la oposición al discurso de Petro en su segundo balconazo

Lo cierto es que, durante el discurso, Petro se refirió a su reforma a la salud, la reforma laboral y pensional. Por ellas abogó para que sea el pueblo quien las defienda sin dejar de movilizarse y para que no dejen que queden en manos de “opositores”.

“En la historia no ha existido una sola reforma a favor del pueblo trabajador, que no sea el fruto de la lucha misma en las calles. No podemos retroceder, no podemos dejar perder el impulso de los colombianos y colombianas que fueron a las urnas y que hoy por falta de movilización dejemos solas las grandes reformas del cambio para que sean tramitadas por los que siempre se han opuesto”, expresó el mandatario.