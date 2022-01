“Voy a denunciar a ese miserable” la respuesta de Piedad Córdoba a asambleísta ecuatoriano que la vincula con Saab

Desde su cuenta de Twitter, Córdoba, una de las mencionadas, aseguró que denunciará a Villavicencio por las acusaciones en su contra contenidas en el informe.

“Un tal Fernando Villavicencio, un politiquero de derecha de Ecuador, viene a montar una pantomima barata contra mí. Su odio contra expresidente Correa lo lleva a arrastrar a todo el mundo sin mirar a quién. Preparo el proceso judicial contra ese miserable”, afirmó Córdoba.

Y continuó: “Usted ya me sacó la piedra, si me estaba buscando pues me encontró. El que sí va a necesitar un buen abogado es usted porque lo voy a llevar a la justicia a responder”.

Quien también expresó que no aceptará que Villavicencio le solicite conciliaciones o se retracte de lo que dijo, lo catalogó de miserable y oportunista. Confirmó que será ella misma quien se traslade a Quito para que la justicia ecuatoriana investigue a Villavicencio.

“Voy a denunciar a ese miserable, iré yo misma a Quito y no descansaré hasta que la justicia lo ponga a pagar por el daño que me ha causado”, manifestó la política.