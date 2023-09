A escasas horas de que se conociera que Nicolás no quiso seguir colaborando con la justicia y que, por ende, la Fiscalía lo acusará formalmente, también se dio a conocer que el togado que decidirá en el caso es el juez del Circuito Penal Especializado de Barranquilla, Hugo Junior Carbonó Ariza.

Bajo ese contexto, el ente acusador radicó en la mañana del pasado lunes un escrito de acusación que confirma que Nicolás Petro terminará yendo a juicio sin beneficios jurídicos ni cooperaciones con la Fiscalía.

“Hoy inicia la lucha de mi vida, sabia que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”, trinó el lunes Nicolás Petro a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter.