Sin embargo, y este es el segundo punto novedoso, no necesariamente quedará en libertad porque la JEP asumirá conocimiento solamente sobre los procesos que en este momento la justicia ordinaria adelanta en contra de Salvatore Mancuso, pero no los procesos que se le adelantan en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

También, como ha sido público, Mancuso ha tratado de salpicar a Francisco Santos e incluso al ex presidente Andrés Pastrana en hechos diferentes.

Sin embargo, la JEP no puede investigar a ex presidentes razón por la cual no podría abrir un proceso sobre ninguno de los señalamientos de Mancuso hacia ellos. Eso no significa que no pase nada con sus declaraciones en estos aspectos, pues la JEP sí podría compulsar copias de lo dicho por Mancuso a la Corte Suprema o a otras instancias judiciales, pero para nadie es un secreto que en algunos sectores de la Jurisdicción Especial para La Paz habría interés en hacer este tipo de procedimientos.

Así se gestó su entrada a la JEP

Fue en esta última audiencia en la que se determinó la calidad del aporte de Mancuso y si fue suficiente para ingresar a la JEP. Para ello, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas analizó y contrastó judicialmente que hubiera hecho aportes presentes, efectivos y suficientes a la verdad plena.

“El análisis de la magistratura contempló el nivel de involucramiento que tuvo Mancuso Gómez y el poder de rango que ostentó en la estructura ilegal para influir en las operaciones de la fuerza pública con la condición de máximo responsable en patrones de macrocriminalidad”, indicó la JEP.

Así mismo, se establecieron estándares de verdad para poder determinar la calidad de los aportes hechos por Mancuso y definir qué era novedoso y qué no. Este análisis y contraste de los aportes de verdad hechos por Mancuso también debía permitir “avanzar en una mejor comprensión del fenómeno paramilitar durante el conflicto armado colombiano”, según señaló la magistrada Baldosea.

La magistrada María del Pilar Valencia presentó el análisis de los aportes de verdad de Mancuso durante los dos primeros días de audiencia. “Se hizo evidente que el rol de bisagra desempeñado por él permitió que la fuerza pública incrementara sus resultados”, dijo.