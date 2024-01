En su momento, la ministra María Isabel responsabilizó a “gobiernos anteriores” de solo presentar la candidatura de Barranquilla y de no elaborar el documento Conpes para garantizar los recursos para la infraestructura requerida para los Juegos. Sin embargo, ese día se comprometió en nombre del Gobierno nacional a que los realizarían. Y de paso se comprometió a que no se desagregarían las sedes, como se insinuó desde siempre en el círculo de Petro.

“Nos toca mirar la situación para ver cómo se hace. El presidente nunca ha dicho que no se harán, pero hay que renegociar, porque lo que valen los Juegos significaría no darle profundidad de deportes a niños. Por el tema de presupuesto nos tocaría eliminar todo lo que tenemos que hacer”, manifestó entonces arrancando su gestión.

“Lo normal es que se cree un comité organizador, el cargo de gerente no existe dentro del mismo. No se pueden inventar posiciones en esta junta. Así pueden corroborarlo en las competencias que se realizarán este año en Santiago de Chile. No hay que inventar absolutamente nada sobre lo que ya está escrito. Solo existe comité organizador y los operativos como los tiene cualquier evento. Si quieren nombrar un gerente no será dentro de la junta organizadora, pues tienen voz, pero no voto para hacerlo”, añadió Bellingrodt.

Las predicciones del primer medallista olímpico del país se volvieron realidad. La mencionada reunión no se produjo, pero esta vez no fue por el incumplimiento de la ministra Urrutia, sino por los graves y serios problemas que enfrentaba y que a la postre llevaron a su destitución del cargo por el presidente Gustavo Petro, producto de la firma de 260 contratos luego que se le pidiera su carta de renuncia el 27 de febrero a través de la red social Twitter, hoy X. Previamente el 27 de febrero, el presidente ya había anunciado a Astrid Bibiana Rodríguez como nueva ministra del Deporte.

María Isabel Urrutia Ocoró permaneció en el cargo durante seis meses y 20 días, tiempo que terminó siendo toda una pérdida de valioso tiempo que abonó buena parte del terreno para la drástica decisión de Panam Sports de retirarle la sede de los Panamericanos 2027 a Barranquilla.