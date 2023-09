El caso más crítico es en Bogotá, donde algunas de las oficinas que no exigen citas han experimentado filas de hasta cinco cuadras y alrededor de cuatro horas de espera.

Si los calendarios se cumplen y el gobierno nacional no tiene a la mano un plan B, Colombia se quedará sin pasaportes desde el próximo 2 de octubre, fecha en que se termina el contrato actual con la firma Thomas Greg & Sons para la impresión y distribución de esos documentos en todo el país.

De hecho, hay decenas de “tramitadores” que están ofreciendo sacar citas virtuales mucho más rápido de lo normal a cambio de un monto entre los 60.000 y los 150.000 pesos.

“Hoy he recibido unas 50 personas que están buscando citas en Medellín y Bogotá. La idea es que usted me consigna el 50% del valor y cuando le consiga la cita me debe consignar una parte del dinero del pasaporte que se debe cancelar para esa primera cita”, dijo una de esas personas en diálogo con EL COLOMBIANO.

Según su testimonio, las llamadas para acelerar trámites de pasaportes se aumentaron en más de un 500% desde que el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró desierta la licitación para impresión de visas y sellos de pasaportes y el país entero empezó a hablar de un posible desabastecimiento nacional.

Aunque, ojo, que actualmente ningún “operador” o “tramitador” independiente está autorizado por la Cancillería o el Gobierno Nacional para agilizar las citas. Esa gestión debe ser realizada por cada usuario a través de las páginas oficiales.