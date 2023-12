Pero eso no era lo único que tenían en contra. Ese sábado hacía mal clima y tuvieron que intentar varias veces para adentrarse por aguas caribeñas. Tras diez minutos de andar a toda velocidad y con “olas muy pesadas” el grupo de 12 personas no volvió a ver nunca más esa otra lancha en la que viajaban alrededor de 38 pasajeros entre migrantes y tripulantes.

Lo primero que levantó las sospechas de las familias fue una serie de bolsas con ropa y documentos que hallaron en Costa Rica. En total eran 8 pasaportes y 2 cédulas que correspondían a 9 de las 38 personas reportadas como desaparecidas en esa lancha del 21 de octubre.

“¿Por qué encontraron esos documentos si se supone que se ahogaron en medio del mar? Pareciera que no se trata de un naufragio, sino de trata de personas. No podemos asegurar que sea un secuestro, pero alguien los tiene porque nuestros familiares se han conectado a redes sociales y eso no podría ser si no tuvieran internet”, dijo la venezolana Leidy Cardona, hermana de Natali Cardona, una de las migrantes desaparecida.

Y lo mismo asegura Wilson Gómez, quien reporta que las redes sociales de su esposa aparecen abiertas y activadas regularmente aunque no responde su mensajes. De hecho, Gómez ha recibido llamadas extorsivas en las que le aseguran que tienen a su esposa Dilimar Guevara y a sus niños de 3 meses y 13 años de edad.