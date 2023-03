Aída Merlano ya está en El Buen Pastor, cárcel desde donde planeó su fuga

En un discurso que duró menos de cinco minutos, la exsenadora dijo que se declara inocente y que estuvo todo este tiempo en Venezuela por su seguridad y preparando las pruebas y su defensa.

“Le quiero aclarar a la opinión pública que nunca he huido de la justicia, me fui porque mi vida corría peligro en este país y me fui para prepararme para llevar mis pruebas y para que desde ese país Colombia escuchara mi verdad y poder entregarles todas las pruebas que, de hecho, se le entragaron a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia”, dijo Merlano.

Así mismo, aseguró ser víctima de “montajes” judiciales de “un clan político y mafioso de la Corsta Caribe”.