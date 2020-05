El costoso puente que se le atraviesa a la navegabilidad

La obra estuvo a cargo del Consorcio Nacional Yatí conformado por: Mincivil SA, HB Estructuras Metálicas, Latinco SA y Concrearmado Limitada, según datos del Fondo Adaptación. Un ingeniero de una estas firmas, en conversación con este diario, dijo que la culpa no es del puente, “es del río y del mismo Cormagdalena que no se ha encargado de dragar. Su función es mantener la navegabilidad y no lo han hecho en ese punto específico. Con lo que no se contaba es que el río se iba a llenar de arena en esa parte”.