Blel explicó que “la violencia no hace parte de la política. Sin una política plena y equitativa no puede haber una verdadera democracia, por eso debemos contar con una herramienta que permita que mujeres y hombres podamos hacerles frente a estos actos. No basta con que más mujeres accedan a cargos legislativos, necesitamos que quienes lo hagan puedan ejercerlo sin violencia”.

La ponente del proyecto la senadora Pizarro, quien aseguró que “en Colombia no existen mecanismos idóneos para prevenir y atender las denuncias presentadas por violencia política contra las mujeres y las entidades no poseen las herramientas jurídicas para realizar seguimiento y adelantar las medidas de corrección correspondientes. Con este proyecto, buscamos justamente activar la institucionalidad existente y brindar herramientas para que actúe y así se den las garantías a nuestra participación en condiciones de igualdad en todos espacios de la vida política y pública”.

Pero ese proyecto de ley contra la violencia política también necesita movimientos desde la Casa de Nariño, desde donde el Ministerio del Interior deberá crear un mecanismo que permita sistematizar y diferenciar los tipos de violencia a los que se enfrentan las mujeres en el ejercicio de la política, así como instar a toda la institucionalidad garante del derecho a la participación a nivel nacional y territorial.