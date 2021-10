Además de este beneficio, el proyecto contempla la ampliación por dos años para los 3,8 millones de personas que se les vencerá la licencia de conducción el 10 de enero de 2022, y se garantizará que no se sancione automáticamente a quienes no renuevan el Soat a tiempo.

En el Congreso de la República prosperó un proyecto que crea incentivos para que los conductores de todo el país adquieran el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). Se trata de la ‘Ley del Soat, iniciativa con la que se busca garantizar una serie de ‘premios’ a los conductores que no se vean involucrados en accidentes y cuyos beneficios son la reducción del 10 % del valor del seguro, la ampliación por dos años del plazo para renovar licencias vencidas y la prohibición de la sanción automática por no renovar ese seguro.

1. ¿A quién cobija el descuento?

Esta iniciativa será válida a partir del año 2022, cuando el proyecto se convierta en ley después de la conciliación en el Congreso y la sanción del presidente Iván Duque. Cuando esté en marcha cobijará a los conductores cuyos vehículos no estén implicados en accidentes de tránsito donde resulten personas heridas o fallecidas, en las vías de todo el país.



2. Premio para buenos conductores

El descuento del 10 % tendrá la función de reconocimiento para quienes han sido responsables en el volante y no han provocado accidentes de tránsito en el último año de la vigencia de su Soat. Los vehículos que hayan estado involucrados en accidentes en los que resultaron personas heridas o muertas no podrán acceder a este beneficio y tendrán que pagar el valor total del seguro.



3. Aplica para todos los vehículos

La ‘Ley del Soat’ está contemplada para beneficiar a todo tipo de vehículos, ya sean carros o motos, e incluye a los vehículos particulares y a los de servicio público. Según sus promotores, el principal objetivo es impulsar que todos los conductores, independiente de cuál vehículo manejen, se beneficien de la reducción y aporten reduciendo los índices de accidentalidad en las vías del país.



4. Proyecto contra la evasión

Los promotores de este proyecto en el Congreso de la República aseguraron que se espera que la reducción del valor del Soat impulse a los conductores a pagar y evitar evadir la compra de este seguro obligatorio. La idea es que baje la cifra de quienes manejan sin Soat y se aporte al recaudo para la atención de los accidentes de tránsito.



5. Sin sanciones automáticas

Además del descuento en la compra del Soat, este proyecto garantizará que no se sancione de forma automática a quienes no renueven este seguro inmediatamente cumpla su fecha de vencimiento. Para descartar esta sanción se tuvo en cuenta que hay vehículos que pueden estar en reparación o dejaron de usarse por sus dueños.



6. Cobertura para choques simples

Aunque inicialmente el proyecto contempló que el Soat cubriera daños de latas por cuenta de choques simples de mínima cuantía, en el debate se decidió que esa cobertura deberá ser tomada voluntariamente por quien adquiere el seguro. Eso quiere decir que quien quiera cobertura por choques simples deberá adquirirla de forma complementaria.